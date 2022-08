10 sierpnia na Śnieżce odbędzie się Msza Święta!

To jedyny taki dzień w roku kiedy na szczycie Śnieżki odbywa się msza święta w intencji wszystkich ludzi, którzy zawodowo związali swoje życie z górami. Wydarzenie to zostało zainicjowane w latach 80. XX wieku przez Koło Przewodników Sudeckich. To dzień odpustu ku czci św. Wawrzyńca i święto przewodników sudeckich.

Dzień św. Wawrzyńca jest dniem odpustu, który odbywa się na najwyższym szczycie Karkonoszy – Śnieżce (1602 m n.pm.), gdzie znajduje się kaplica św. Wawrzyńca, patrona Karpacza. Na wspólną modlitwę tego dnia przybywają ratownicy i przewodnicy górscy, pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego, leśnicy, pracownicy schronisk i Straży Granicznej, a także turyści i pielgrzymi z Polski, Czech i Niemiec.

W tym roku Msza Święta 10 sierpnia (środa) rozpocznie się o godz. 12.00. Eucharystii będzie przewodniczył Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, a homilię wygłosi Biskup Włodzimierz Juszczak, Ordynariusz Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej.