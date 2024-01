13 tysięcy złotych mandatu można teraz zapłacić w Czechach. Nasi sąsiedzi podwyższyli stawki Alina Gierak

Czeskie stacje narciarskie są bardzo popularne wśród mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej. Na czeskich drogach trzeba bardzo uważać, by nie złamać przepisów. Marcin Oliva Soto/Polskapress Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wielu jeleniogórzan wyjeżdża zimą do Czech, by tam poszaleć na nartach w Pecu pod Śnieżką, w Małej Upie, w Szpindlerowym Młynie czy Harrachovie. Kierowcy muszą teraz bardzo uważać. Czesi prawie pięciokrotnie zwiększyli kwoty mandatów za przekroczenie przepisów drogowych. Można zapłacić nawet 13 tysięcy złotych kary. Za co?