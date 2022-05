132 mln złotych z Polskiego Ładu trafią do miast i gmin Powiatu Karkonoskiego!

To historyczna chwila. Nie boję się powiedzieć, że tak dużego wsparcia nigdy dla jednostek samorządu terytorialnego nie było. To nie tylko wsparcie dla samorządów, ale także dla przedsiębiorców, bo inwestycje za te środki realizować będą lokalne firmy. Cel przekazywania tak ogromnych środków jest jednak jeden – poprawa jakości życia mieszkańców

132 miliony złotych trafią do karkonoskich miast i gmin

Łączna pula środków, która trafi do naszego regionu to blisko 132 mln zł z czego aż 16,6 mln zł trafi na zadania realizowane przez Powiat Karkonoski. Będą to remonty dwóch dróg powiatowych oraz przebudowa systemu kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.