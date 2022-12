138. rocznica lampek choinkowych. Mamy je od Amerykanów, choinkę zaś od Niemców. Są także akcenty dolnośląskie

W Święta Bożego Narodzenia świeciła się trasa z Zamku Książ do Starego Książa

Historia lampek choinkowych. Są akcenty dolnośląskie

Wobec rosnącego zapotrzebowania Amerykanów na elektryczne lampki choinkowe, osiem lat później ruszyła ich masowa produkcja. Jednak europejski rynek choinkowe światełka zasilane energią elektryczną podbiły dopiero kilkadziesiąt lat później.

Lampki na choince pojawiły się 138 lat temu Piotr Krzyżanowski

Być może wynikało to z przywiązania do tradycji, ale nawet bogaci Europejczycy jeszcze na początku XX wieku preferowali na choinkach prawdziwe świece. Tak było między innymi u Hochbergów von Pless, jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodów Starego Kontynentu w tamtym okresie. Prawdziwymi świeczkami przystrajano cztery potężne choinki, które ustawiano w Sali Maksymiliana w należącym do Hochbergów zamku Książ.