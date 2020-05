16 razy złamał sądowe zakazy. Trafił do aresztu

Policjanci na ul. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze prowadzili kontrole drogowe. Postanowili zatrzymać samochód marki Ford. Za kierownicą siedział 26- letni mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego.



- W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna kierował pojazdem wbrew 2 zakazom sądowym, które obowiązują go do 2025 roku. Był on również poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku za naruszenie zakazów sądowych i do celu ustalenia miejsca pobytu do innych czynności prawnych. Mężczyzna od lipca ubiegłego roku naruszył 16 razy zakazy sądowe- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z KMP Jelenia Góra.

Mężczyzna wsiadł za kółko pojazdu, który nie był dopuszczony do ruchu, a jego zachowanie wskazywało, że był on pod wpływem narkotyków. W związku z tym, od mężczyzny pobrana została krew, aby to sprawdzić.

26-latek trafił do Aresztu Śledczego do odbycia kary pozbawienia wolności. Tym razem za naruszenie zakazów sądowych grozić mu może nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli badania potwierdzą, że kierował autem będąc pod wpływem narkotyków, odpowie on również za to przestępstwo.