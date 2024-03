2,7 promila alkoholu miał w wydychanym powietrzu kierowca opla. Za jazdę po pijanemu stracił samochód

Wczoraj (24.03) wieczorem policjanci dostali zgłoszenie, że ulicą Wrocławską w Jeleniej Górze może poruszać się samochód prowadzony przez nietrzeźwą osobę.

Po dotarciu na miejsce mundurowi zauważyli opisywany samochód osobowy marki Opel. Zatrzymali auto do kontroli i w trakcie czynności wyczuli od 33-letniego kierowcy silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miał on w wydychanym powietrzu 2,7 promila alkoholu.

W myśl nowych przepisów za to wykroczenie oprócz zatrzymania prawa jazdy mężczyzna spotkał się również z utratą samochodu o wartości około 8000 zł - informuje Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.

Pojazd został zabezpieczony i przekazany na przechowanie.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia. 33-latek odpowie przed sądem, a grozić mu może kara pozbawienia wolności do lat 3, wysoka grzywa, zakaz prowadzenia pojazdów oraz utrata prawa jazdy i samochodu.