2,8 mln zł na renowację bazyliki św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Kto jeszcze otrzymał dofinansowanie na ratowanie zabytku?

Dofinansowanie z Programu wynosi maksymalnie 98 procent wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to zaledwie 2 procent.

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, także tych gminnych.

Jeszcze nigdy w historii nie było programu ochrony zabytków, który byłby tak powszechny. Środki trafią do niemal każdej gminy w Polsce, także do tych z okolic Jeleniej Góry. Co więcej, przeprowadzony zostanie jeszcze jeden nabór uzupełniający, w którym samorządy będą mogły wnioskować o kolejne 800 mln zł. – informuje senator Krzysztof Mróz