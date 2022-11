30 listopada odbędą się Jesienne Targi Pracy w Jeleniej Górze

Jesienne Targi Pracy w Jeleniej Górze

Już w najbliższą środę 30 listopada odbędą się Jesienne Targi Pracy. To wydarzenie ma za zadanie pokazać mieszkańcom powiatu karkonoskiego jakie są możliwości rozwoju kariery w regionie. Wydarzenie jest organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze we współpracy z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych.

To idealna okazja dla poszukujących pracy. Podczas Jesiennych Targów Pracy można w jednym miejscu porozmawiać z wieloma pracodawcami z regionu, porównać ich oferty i wybrać taką ścieżkę kariery, która będzie najlepsza dla danego kandydata. Warto wybrać się z wydrukowanym CV i zostawić u tych pracodawców, których oferta będzie najkorzystniejsza.

Jesienne Targi Pracy są organizowane przez PUP Jelenia Góra we współpracy z KANS mat. Organizatora

To także okazja dla pracodawców aby zaprezentować swoją firmę i pozyskać nowych kandydatów do pracy. Targi pracy to miejsce gdzie można poznać co firmy w regionie mają do zaoferowania i jakiego rodzaju kandydatów poszukują do swoich firm.