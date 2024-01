41-latek omal nie przejechał mężczyzny, któremu zarysował auto, a potem uciekał, by nie złapała go policja. Sytuacja była groźna Alina Gierak

Kierowca BMW omal nie przejechał pokrzywdzonego, bo próbował unikać spotkania z policją. Policja Jelenia Góra

Do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze przy ulicy Prusa. 41-latek, kierując pojazdem marki BMW, przerysował pojazd jeleniogórzanina. Gdy pokrzywdzony chciał wezwać policję, kierowca BMW wsiadł do auta i ruszył na jeleniogórzanina. Omal go nie przejechał.