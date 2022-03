46 Bieg Piastów za nami! Mnóstwo emocji i setki uczestników [DUŻO ZDJĘĆ, FILM] Justyna Orlik

Bieg Piastów, który corocznie odbywa się w Jakuszycach to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez zimowych w tym regionie. Uczestnicy mają do przebiegnięcia od 6 do 50 km na nartach. Impreza odbyła się w niedzielę. Zobaczcie to na zdjęciach i filmie!