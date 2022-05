56. Karkonoska Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich [ZDJĘCIA] Eliza Ciepielewska

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze- Cieplicach gości 56. Karkonoską Giełdę Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich. Zobaczcie jak wygląda pierwszy dzień imprezy. Całość wydarzenia potrwa do jutra (08.05.2022), wystawcy czekają na odwiedzających od godziny 10:00 do godziny 17:00. Na dziedzińcu Muzeum Przyrodniczego znajduje się wiele przepięknych okazów minerałów, skał, skamieniałości czy ręcznie wykonywanej biżuterii. Giełda Minerałów jest idealnym wydarzeniem dla tych z Was, którzy uwielbiają biżuterię czy piękne kamienie. Miłośnicy błyskotek z pewnością znajdą coś dla siebie.