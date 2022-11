634 tablety przekazano szkołom w Jeleniej Górze

Technologiczne wsparcie dla jeleniogórskich szkół

Nowe tablety od Amazonu rozdysponowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności szkół i placówek Departament Edukacji Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Zostały one przekazane dzieciom i młodzieży przez firmę w formie darowizny, jako wsparcie dla edukacji.

Zdaniem dyrektorów szkół w Jeleniej Górze, dodatkowe doposażenie zaplecza edukacyjnego w tablety od Amazonu pomoże zaspokoić szereg podstawowych potrzeb związanych z nauką czy poszerzaniem horyzontów wśród uczniów. Urządzenia Fire HD 8 Plus są intuicyjne, łatwe w użytkowaniu, a przy tym stanowią solidną podstawę dla początkujących. Bez wątpienia, zintegrowanie działań rozwijających w sferze multimediów – zagwarantuje też młodym uchodźcom z Ukrainy łatwiejszy dostęp do przekładów literackich i aplikacji edukacyjnych tłumaczonych z rodzimego języka na język polski. - informuje Piotr Iwaniec dyrektor Departamenut Edukacji Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

634 tablety Fire HD 8 Plus 64 GB od firmy Amazon zostały przekazane jeleniogórskim szkołom i placówkom oświatowym. UM Jelenia Góra

Do jeleniogórskich uczniów trafiło aż 634 tablety Fire HD 8 Plus 64 GB od firmy Amazon. Sprzęt trafił do dzieci i młodzieży za darmo w myśl porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry i umów z dyrektorami placówek. Pomoc technologiczna od firmy Amazon trafiła nie tylko do jeleniogórskich szkół.