A może rzucić wszystko i uciec w Karkonosze? Schronisko Samotnia poszukuje pracowników. Obsługa baru i pomoc kuchenna

Poszukiwani pracownicy do Samotni w Karpaczu

Pomoc kuchenna i obsługa baru

WYMAGANIA:

- zaangażowanie, pracowitość, entuzjazm i energia do działania,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

- inicjatywa w zakresie realizowania swoich obowiązków,

- otwartość do pracy na różnych stanowiskach,

- gotowość do pracy w weekendy i święta,

- uśmiech na co dzień,

- aktualna książeczka sanepidowska (jeśli nie posiadasz, konieczne będzie jej wyrobienie),

- Obsługa baru: znajomość języka angielskiego oraz obsługa kasy fiskalnej i terminala będzie dodatkowym atutem,

- Pomoc kuchenna: doświadczenie pracy na kuchni będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

- zatrudnienie z zakwaterowaniem i wyżywieniem,

- pracę w miłej, przyjaznej atmosferze,

- w wolnym czasie możliwość łączenia pracy z górską pasją.

Zgłoszenia CV ze zdjęciem przyjmujemy mailowo: [email protected] W temacie proszę wpisać PRACA i na jakie stanowisko aplikujesz. Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 757619376 lub 791566569.