Alarm w budynku dworca Szklarska Poręba Górna. Ewakuacja. Co się działo w mieście pod Szrenicą?

W holu dworca znajdowało się niewiele osób, ale gdy rozlega się alarm - należy stosować się do zaleceń ochrony i pracowników obiektu, którzy szybko i sprawnie wyprowadzili podróżnych i udali się w wyznaczone miejsce zbiórki, oddalone od budynku. Gdy wszyscy byli bezpieczni, okazało się, że to tylko ćwiczenia. Jak nam powiedział jeden z podróżnych, poruszający się na wózku, obiekt jest dobrze przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i cieszę się, że to były tylko ćwiczenia - powiedział pan Adam z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

16 listopada około godz. 11:00 rozpoczęły się praktyczne ćwiczenia sprawdzające organizację i warunki ewakuacji budynku dworca PKP Szklarska Poręba Górna. Ćwiczenia polegały na symulacji zagrożenia pożarowego. Z dworca ewakuowanych zostało ok. 6 osób. W ćwiczeniach brały udział ochrona obiektu, funkcjonariusze SOK, administracja dworca oraz pracownicy PKP S.A. odpowiedzialni za kwestie ochrony przeciwpożarowej. O godz. 11:15 ćwiczenia zakończono i udostępniono dworzec podróżnym. W celu minimalizacji utrudnień dla podróżnych oraz ruchu kolejowego ćwiczenia nie obejmowały swoim obszarem peronów, w związku z tym nie miały one wpływu na ruch pociągów - wyjaśnił Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP S.A.