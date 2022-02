Apteki testują za darmo, ale niektóre tylko w teorii? Sprawdzamy, jak to wygląda w okolicach Jeleniej Góry Justyna Orlik

fot. ilustracyjne pixabay

W bliskim sąsiedztwie Jeleniej Góry, nie wspominając o jej centrum, nadal brakuje aptek, które wykonują bezpłatne testy na obecność COVID-19. Najbliższa znajduje się w Bolkowie, ale to tylko część dobrych wiadomości. Dlaczego? Mimo że pojawiła się na interaktywnej mapie, aktualizowanej przez ministerstwo zdrowia, to na razie przygotowuje infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia badań. Najbliższa apteka, wykonująca bezpłatne testy znajduje się w... Strzegomiu.