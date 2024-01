Awaria sieci trakcyjnej we Wrocławiu. Pociągi są odwołane lub opóźnione. Gdzie sprawdzić co się dzieje?

We wtorek (16 stycznia) w godzinach porannych na stacji Wrocław Główny PKP doszło do dużej awarii sieci trakcyjnej, która spowodowała opóźnienia w ruchu pociągów. Największe utrudnienia dotyczą relacji dalekobieżnych składów InterCity. Niektóre składy Kolei Dolnośląskich zostały odwołane.

Największe zmiany w rozkładzie dotyczą pociągów wyjeżdżających i dojeżdżających z kierunku Poznania, Głogowa i Legnicy - informuje Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Największe opóźnienia dotyczą pociągów zmierzających do Przemyśla i Kędzierzyna-Koźla (około 70 minut) oraz Kołobrzegu (40 minut). Duże utrudnienia pojawiły się w połączeniach dolnośląskich. Skład do Bielawy ma 50-minutowe opóźnienie, a do Zgorzelca - 20-minutowe.

Na miejscu uszkodzenia sieci pracuje specjalny pociąg.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.