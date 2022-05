Basen przy Sudeckiej w Jeleniej Górze, a tam niemieccy żołnierze i symbole III Rzeszy [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Cieplejsze dni zachęcają do myślenia o wypoczynku nad wodą. W końcu wakacje już za pasem. Basen MOSiR przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze przetrwał dziesięciolecia. Korzystali z niego również żołnierze. Ośrodek, położony u podnóża Wzgórza Kościuszki powstał w latach 1933-1935. Wybudowano tu trzy baseny, wieżę do skoków, szatnie, ale i restaurację, której pierwszym właścicielem był Erich Reichelt. Zobaczcie, jaką metamorfozę przeszło to miejsce na przestrzeni lat.