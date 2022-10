Będą mieli lekcje wf w nowoczesnej hali sportowej. Jak dobrze pójdzie, może przy szkole w Podgórzynie powstanie także basen

Wykonawca inwestycji jest firma Pre - Fabrykat, tak same, która wcześniej wybudowała szkołę w Podgórzynie. Hala znajdować się będzie pomiędzy wschodnim skrzydłem szkoły podstawowej, a szkolnym boiskiem sportowym. Budynek będzie połączony funkcjonalnie z budynkiem szkoły, w którym zaplanowano szatnie sportowe z zapleczem sanitarnym.

Według planów budowa hali ma zakończyć się w maju 2023 roku – mówi wójt gminy Podgórzyn Mirosław Kalata.

Była to inwestycja oczekiwana przez wszystkich mieszkańców gminy i dopełnienie obiektu, który wybudowaliśmy dwa lata temu. Wartość inwestycji to 11 milionów złotych. Z Polskiego Ładu otrzymaliśmy 4,3 miliona złotych oraz z Ministerstwa Sportu 3 mln zł. Reszta to wkład własny gminy. Hala będzie dostępna dla każdego, także dla klubów sportowych, co było jednym z warunków dofinansowania z Ministerstwa Sportu.