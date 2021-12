Będą nowe miejsca pracy w Jeleniej Górze. Grupa Accolade inwestuje w stolicy Karkonoszy

Jelenia Góra jest czwartym co do wielkości miastem na Dolnym Śląsku. Liczy sobie 80 000 mieszkańców i położona jest na skrzyżowaniu tras transportowych z Niemiec i Czech.

- Kiedy wybraliśmy zachodnią część kraju jako punkt startowy w Polsce, niektórzy zastanawiali się, dlaczego nie zaczęliśmy do Warszawy, tak jak inni inwestorzy. Cieszę się jednak, że postawiliśmy na zachodnie pogranicze, które ma ogromny potencjał do wzrostu. Położenie na granicy z Niemcami i Czechami, duże miasta, dostępna siła robocza, solidna infrastruktura transportowa i otwarte na współpracę samorządy to ogromne zalety tego regionu. Obecne zainteresowanie firm tym obszarem potwierdza nasze początkowe założenia - komentuje Milan Kratina, CEO Accolade.