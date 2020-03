Będzie remont Marsjańskich Spodków Śnieżki, ale kiedy? Zobacz archiwalne zdjęcia z budowy obiektu! [ZDJĘCIA]

- Zakładając optymistyczny rozwój wydarzeń projekt, z uwzględnieniem ewentualnych uwag konserwatora, powstanie latem. Następnie uruchomiona zostanie, poprzez zamówienia publiczne, ścieżka wyboru wykonawcy. Spodziewać możemy się zatem, że prace modernizacyjne uruchomione zostaną wczesną wiosną 2021 roku, a ich zakończenie to początek 2022 roku- informuje IMGW- PIB.

- Ma być to miejsce, gdzie turyści będą mogli odpocząć, skorzystać z gastronomii i zapoznać się z ciekawostkami meteorologicznymi. Proces rewitalizacji rozpoczął się jesienią ubiegłego roku, a wyłonienie wykonawcy projektu i prac budowlanych planowane było już na wiosnę tego roku- informuje biuro prasowe IMGW- PIB.

Ten znany wszystkim obiekt naukowy służy do obserwacji meteorologicznych. Dyrekcja IMGW-PIB zdecydowała latem 2019 roku, że jego dolny dysk zostanie przystosowany do potrzeb turystycznych.

Obiekt zamknięty dla turystów

Budowa Marsjańskich Spodków na Śnieżce ruszyła w 1966 roku i trwała osiem lat. W marcu 2009 roku doszło do katastrofy. Pracownicy obserwatorium zauważyli pękniętą ścianę oraz wybrzuszenie podłogi. Z obiektu wszyscy zostali ewakuowani. Kilka dni później część górnego dysku zawaliła się. Szybkie działania IMGW pozwoliły na wzmocnienie i naprawę konstrukcji tego elementu. Następnie wzmocniono i przebudowano środkowy spodek. Na rewitalizację czekał już jedynie najniżej położony dysk. Zanim do niej doszło, obiekt został całkowicie zamknięty dla piechurów. Od pięciu lat turyści wybierający się na najwyższy szczyt Karkonoszy, mogą zapomnieć o wejściu do obserwatorium. Nie można w nim schronić się przed wiatrem, skorzystać z toalety czy z bufetu.

Obserwatorium meterologiczne na szczycie Śnieżki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie. Marsjańskie talerze, kosmiczne spodki, statek kosmiczny- od początku powstania oryginalnego obiektu kojarzony był z kosmosem. Już od 46 lat góruje na najwyższym szczycie Karkonoszy. Zobacz jak powstawała ta niesamowita budowla!