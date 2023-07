Będziecie sami czerpać papier, rzucać do celu rolką papieru toaletowego oraz robić własną papeterię. Święto Papieru odbędzie się 22 i 23.07

Święto Papieru 22 i 23 lipca w Muzeum Papiernictwa

Do tego dochodzą liczne konkursy z cennymi nagrodami – i te zręcznościowe (jak rzut do celu rolką papieru toaletowego), i te związane z podstawową wiedzą o papierze i Muzeum Papiernictwa.

Dojazd KD do Dusznik -Zdroju na Święto Papieru

Święto Papieru trwa dwa dni, dlatego jest to doskonała okazja, aby skorzystać z oferty Dolnośląskiego Biletu Weekendowego, który jest ważny od piątku od godziny 18.00 do poniedziałku do godziny 6.00.