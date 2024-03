Bezpartyjni Samorządowcy zaprezentowali kandydatów. Kto do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku?

Prezentujemy drużynę stowarzyszenia Bezpartyjnych Samorządowców. Startujemy, aby utrzymać niezwykle dynamiczny rozwój Dolnego Śląska, który jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów w Europie - powiedział na wstępie Cezary Przybylski , "jedynka" do Sejmiku z Raciborowic Górnych.

Kandydatem na prezydenta Jeleniej Góry jest Hubert Papaj, który w wyborach samorządowych w 2018 roku również ubiegał się o to stanowisko i zajął wówczas 4. miejsce (za Jerzym Łużniakiem - wybranym ostatecznie na prezydenta, Krzysztofem Mrozem z PiS oraz Pawłem Gluzą).

Podzieliliśmy program na 9 głównych kierunków. Do najważniejszych należy kwestia rozwiązania problemów komunikacyjnych w Jeleniej Górze, budowa hali widowiskowo-sportowej, mieszkania komunalne, ale też usprawnienie urzędu i unowocześnienie spółek komunalnych. To program rozpisany na całą 5-letnią kadencję - powiedział Hubert Papaj, który tłumaczy dlaczego jego komitet nie startuje pod szyldem Bezpartyjnych Samorządowców. - To szersza formuła, która skupia osoby o różnym doświadczeniu i pochodzeniu politycznym. Na naszych listach są m.in. młode osoby z Nowej Nadziei, ale też pochodzący z Platformy Obywatelskiej, z lewicy. Na naszych listach nie ma żadnego członka Prawa i Sprawiedliwości - odpowiada H. Papaj.