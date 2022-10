Bieg UltraKotlina ruszy 8 października. Przed uczestnikami 185 km po karkonoskich szlakach. Kibicujcie zawodnikom

UltraKotlina 2022 Bieg Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej rozegrana jest w tym roku 8 i 9 października. Trasa biegu wiedzie przez cztery pasma górskie: Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie oraz Góry Izerskie. Do wyboru było pięć dystansów : UK30, UK50, UK80, UK130, UK sztafety oraz UK180. Trasy są bardzo wymagające o znacznych przewyższeniach.

Najwytrwalsi mają do pokonania 185 km. Przewyższenia na tej trasie przewyższenia są 6817 zł. Najbardziej wymagająca trasa na pierwszym odcinku ma 48 km w Górach Izerskich. Drugi odcinek biegnie całym pasmem Karkonoszy, od Hali Szrenickiej, przez Śnieżne Kotły, do Śnieżki. Kolejny odcinek wiedzie przez piękne Rudawy Janowickie: Wołek, Zamek Bolczów.