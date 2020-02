Bił, poniżał, wyzywał, groził pozbawieniem życia! Jest już w rękach policji!

- Za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. 30 stycznia br. Prokurator objął mężczyznę dozorem policyjnym, wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią oraz ma on zakaz opuszczania kraju- mówi podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej komendy policji.