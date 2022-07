Bobrowe Skały - dawniej kultowa restauracja w Piechowicach, dziś to mekka wspinaczy ZDJĘCIA

Bobrowe Skały mekka wspinaczy w Piechowicach. Tak było tu w latach 30. ub. wieku!

W latach trzydziestych XX wieku okolica tych skał wyglądała jednak nieco inaczej. Mieściła się tutaj popularna restauracja i wieża widokowa. Do naszych czasów przetrwały jednak tylko resztki fundamentów dawnej restauracji. Dawny urok Bobrowych Skał możemy zobaczyć już tyko na starych fotografiach i grafikach.

To jednak nie znaczy, że nie ma po co odwiedzać tych piechowickich skał. Na szczycie Bobrowych Skał znajduje się punkt widokowy, do którego prowadzą metalowe schodki. Rozciąga się z niego widok na Karkonosze (szczególnie ich zachodnią część) oraz Kotlinę Jeleniogórską i w oddali Rudawy Janowickie. Brak restauracji wynagradzają wszystkim podróżnym piękne widoki.