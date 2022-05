Bocian z Podgórzyna przystroił się w piórka i zachwyca! Zobaczcie, jak się zmienił! Justyna Orlik

Bocian, stojący na rondzie w drodze do Podgórzyna stał się ostatnio przedmiotem drwin i jak się okazuje zupełnie niepotrzebnie. Olbrzymi ptak potrzebował jedynie trochę czasu, żeby rozkwitnąć! Teraz, co prawda mniej nawet przypomina bociana, a bardziej pawia w strojnych piórkach, ale jedno jest pewne! Robi wrażenie! Zobaczcie, jak wita nas na rondzie w drodze do Pdgórzyna i przeczytajcie, skąd w ogóle się tam wziął!