Bojka jak ze "Słonecznego patrolu" podpisana przez Davida Hasselhoffa trafi na licytacje Jeleniej Góry podczas WOŚP 2022. To będzie rarytas!

W sierpniu oraz na początku września w Jeleniej Górze kręcony był serial, w którym główną rolę gra David Hasselhoff, znany m.in. z roli Mitcha w serialu "Słoneczny patrol". "Ze Network" to serial, w którym David Hasselhoff zagra samego siebie. Aktor wybiera się w podróż do Niemiec, bo dostaje angaż jednym z teatrów i to staje się początkiem intrygi na międzynarodową skalę. Serial ma mieć osiem odcinków.

Jak informuje prezydent Jerzy Łużniak, udało się namówić aktora, aby na styczniowe licytacje WOŚP przekazał podpisaną przez siebie bojkę ratowniczą- dokładnie taką, z jaką można było ujrzeć go w serialu "Słoneczny patrol".

Trzeba przyznać, że to spory rarytas dla fanów aktora oraz słonecznego serialu, a podczas licytacji WOŚP 2022 może zasilić sporą kwotą zbiórkę.