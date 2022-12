Boże Narodzenie Karkonosze 2022. Śnieg spływa z deszczem, a na naśnieżanie stoków może być za ciepło. Na szusowanie trzeba poczekać. Alina Gierak

Boże Narodzenie w Karkonoszach zapowiadało się śnieżne i biało. Niestety, nic nie wskazuje na to, by tak było. Śnieg spływa z deszczem, a na naśnieżanie jest zbyt ciepło. I choć czynne są stacje narciarskie Biały Jak w Karpaczu, Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie i Karpacz Ski Arena, to radości z szusowania nie będzie.