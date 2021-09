Byk i kobieta na skwerze w Jeleniej Górze. "Porwanie Europy"- czarna rzeźba inna niż wszystkie

Rzeźba usytuowana na skwerze u zbiegu ul. Pocztowej i ul. 1 Maja to jedna z atrakcji Jeleniej Góry. Wykonane z czarnej stali w technologii metaloplastyki dzieło sztuki nawiązuje do mitologii greckiej i zostało ufundowane przez prezydenta stolicy Karkonoszy z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Autorem rzeźby jest armeński rzeźbiarz Vahan Bego, który do Polski wyemigrował w 1993 roku uciekając przed wojnami.