Byliśmy w środku Pawilonu Norweskiego w Cieplicach i nie możemy doczekać się otwarcia tu restauracji. Jest stylowo (Zdjęcia)

Odnowiony zabytkowy budynek Pawilonu Norweskiego

Zabytkowy budynek Pawilonu Norweskiego w Cieplicach został zbudowany w 1909 roku z fundacji fabrykanta E. Füllnera i służył jako tzw. dom myśliwski. Pierwotnie oprócz restauracji mieściły się w nim m.in. klub, sala gier i pokoje dla gości.

W latach 60. pawilon dostosowano do potrzeb Muzeum Przyrodniczego, które mieściło się w nim przez kilkadziesiąt lat. W 2014 roku Muzeum przeniosło się do zespołu pocysterskiego w Cieplicach, a opustoszały pawilon wystawiono na sprzedaż. Kupiła go w 2016 roku Alicja Mazur, znana w Jeleniej Górze restauratorka, współwłaścicielka Mazurkowej Chaty, popularnej restauracji w Jeleniej Górze.

Pawilon Norweski w Cieplicach został odnowiony na wzór przedwojennej restauracji, która tu się mieściła. Alina Gierak