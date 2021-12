Całkowity paraliż. Tak wyglądała zima stulecia w Karkonoszach i Worku Turoszowskim. Ludzie grzali się pod stosami kołder [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Zima stulecia znana jest niektórym tylko z opowieści. Może się już nie powtórzyć. Dla wielu była to jednak prawdziwa tygodniowa udręka sprzed 43 lat, niemająca nic wspólnego z bajkowym obrazkiem. "Zaczęło się zupełnie niewinnie. Jesień minęła bez szczególnych sensacji pogodowych, a i Boże Narodzenie 1978 roku było takie jak zwykle, czyli bez śniegu. W sylwestra trochę zaczął padać deszcz, który stopniowo przeszedł w śnieg. W Nowy Rok miasto było już całe białe. To, co zleciało z nieba, ściął mróz, bo temperatura z dnia na dzień spadła poniżej 10 stopni." - tak wspominają pamiętny czas mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy pamiętają tygodniowy paraliż na przełomie 1978 i 1979, jaki spowodowały gwałtowne opady śniegu. W wielu miejscach zabrakło prądu, a ludzie leżeli pod stosami kołder, ogrzewając się kuchenkami gazowymi.