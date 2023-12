Chłopa Macieja w serialu "1670" gra jeleniogórzanin. Kirył Pietruczuk, absolwent "Norwida" zbiera za rolę doskonałe recenzje

Serial "1670" hitem Netlixa

Kirył Pietruczuk, aktor z Jeleniej Góry w roli Macieja

Życie we wsi Adamczycha komentuje Maciej, chłop, pomocnik kowala. Gra go Kirył Pietruczuk. Młody aktor ujmuje naturalnością, dystansem i poczuciem humoru.

Recenzentom nie umknęło podobieństwo Macieja do Jima z amerykańskiej wersji serialu "The Office". Tak samo znacząco zerka w kamerę przy irytujących sytuacjach w rodzinie Adamczewskich. No i ma fryzurę podobną do Jima.

Postać Macieja to pierwsza duża rola Kiryła Pietruczuka.