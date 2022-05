Cieplice. Zobacz jak wygląda spacer po karkonoskim uzdrowisku [ZDJĘCIA] Eliza Ciepielewska

Uzdrowisko Cieplice - to miejsce każdego roku odwiedzają tysiące kuracjuszy. Dzięki wodom leczniczym i górskiemu klimatowi pobyt w Cieplicach pomaga leczyć różnego rodzaju schorzenia. Cieplice to dzielnica Jeleniej Góry, która posiada wiele do zaoferowania, podczas spokojnych przechadzek po uzdrowiskowym deptaku. Najbardziej reprezentacyjna część Cieplic zaczyna się od dawnego kompleksu klasztornego i biegnie wzdłuż Placu Piastowskiego. Dla spragnionych jodu w górach przygotowano Tężnie Solankową, a wszystkich miłośników architektury zachwyci Pałac Schaffgotschów obecnie Filia Politechniki Wrocławskiej. Zobaczcie sami jak tam pięknie!