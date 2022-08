Co możemy kupić w sierpniu na Ryneczku Zabobrze?

Ryneczek Zabobrze

Ryneczek Zabobrze to miejsce kultowe. Targowisko mieści się przy ulicy Ogińskiego 1c, w samym sercu Zabobrza. Zakupów możemy dokonywać od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 14:00. Codziennie przyciąga wielu jeleniogórzan, którzy wolą robić zakupy na świeżym powietrzy niż w nowoczesnym markecie.

Co możemy kupić podczas zakupów na tradycyjnym targowisku?

Podczas spaceru alejkami możemy zobaczyć bardzo różnorodny asortyment. Popularny "Ryneczek" wabi kolorami, gwarem i zapachami. Kupić można tutaj praktycznie wszystko czego możemy potrzebować w domu, na miejscu znajdziemy wiele straganów z warzywami, owocami czy świeżymi kwiatami. Sezonowe owoce i warzywa zawsze są dostępne na tym targowisku. Asortyment sprzedawców zmienia się wraz z porami roku.

Oprócz świeżych warzyw i owoców możemy tu zakupić także pieczywo, mięso czy rzeczy niezbędne do gospodarstwa domowego takie jak: proszki do prania, płyny do płukania czy zmywania naczyń. Wszystko to co można kupić w markecie, dostępne jest też na tym tradycyjnym targowisku.