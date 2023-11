Co na weekend w Jeleniej Górze? Sprawdź kalendarz imprez na sobotę i niedzielę Przemysław Kaczałko

Przed nami weekend (18 - 19 listopada), więc warto sprawdzić co się dzieje w stolicy Karkonoszy. Koncerty, spektakle i imprezy dla rodzin to tylko część tego, co czeka mieszkańców i turystów przebywających w najbliższych dniach w Jeleniej Górze.