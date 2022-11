Co sfotografowali przyrodnicy z KPN-u? "Nie są to grzyby ani żadne znane organizmy". Mówi się, że to kosmiczne galaretki

Przyrodnicy z Karkonoszy sfotografowali galarety z kosmosu w Karpaczu. Nie są to żadne znane nam organizmy

Wtedy to duńska badaczka Marie Roland napisała, że galaretki to "nic innego niż żabi lub ropuszy skrzek, który został wydalony przez drapieżniki, np. ptaki, po upolowaniu i zjedzeniu płazów. Niezłożony jeszcze skrzek napęczniał w żołądkach drapieżników, które go zwróciły".

Jak tłumaczyła Dunka, żabi skrzek w normalnych warunkach pęcznieje w kontakcie z wodą po to, by jaja złożone przez płazy miały barierę ochronną. Przyrodnicy zaznaczają jednak, że jest to jedna z niepotwierdzonych hipotez. Inne mówią, że galareta to "jakieś wydzieliny ślimaków".