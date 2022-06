Co zobaczyć w Kowarach? Te konie budzą zainteresowanie kupców na całym świecie. Kim są właściciele pokoleniowej stadniny?

- Hodowla koni to tradycja pokoleniowa. Teraz wyrasta jej czwarte pokolenie. Nasz syn jest w kadrze Polski w skokach przez przeszkody i właśnie szykujemy się do wyjazdu do Hiszpanii na Mistrzostwa Europy. Mówię o tym, dlatego że hodowla i sport są nierozłącznie ze sobą związanie. Nie ma jednego bez drugiego. Można hodować konie wtedy, kiedy je użytkujemy w sporcie, oceniamy ich jakość i przydatność. U nas hodowla odbywa się poprzez inseminację kobył najlepszymi ogierami z całego świata i to decyduje o ogromnym zainteresowaniu zakupem naszych zwierząt. - wyjaśnia Rafał Parkitny.