Czas START! Zapisz dziecko do jeleniogórskiego przedszkola

- Rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych prowadzona jest elektronicznie. Rodzic lub prawny opiekun starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien się zalogować, poprzez wpisanie potrzebnych danych, w systemie do naboru elektronicznego- czytamy na stronie jeleniogórskiego magistratu.

Wyjątek stanowi Publiczne Przedszkole „Promyczek” w Jeleniej Górze przy ul. Kolberga 5. Rekrutacja tam odbywa się na tych samych zasadach, według tych samych kryteriów co do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, ale odbywa się tradycyjną drogą papierową. Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do tego przedszkola, w celu złożenia aplikacji powinny zgłosić się bezpośrednio do placówki.

Po wydrukowaniu i podpisaniu karty zgłoszenia kolejnym działaniem powinno być udanie się do przedszkola pierwszego wyboru i złożenie tam wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów.