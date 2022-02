Czesi zamykają drogę do Jakuszyc dla ciężarówek. Powód? Trudne warunki pogodowe

Policjanci z Czech poinformowali o czasowym zamknięciu odcinka drogi nr 10 od miejscowości Tanavald do przejścia granicznego w Jakuszycach, w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Ograniczenia w ruchu dotyczą pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony i wprowadzono je od wczoraj, od godz. 18:00. Potrwają do dziś, do godz. 21:00.

Dolnośląscy policjanci apelują o ostrożność podczas przemieszczania po drogach, szczególnie w tym rejonie, a także wybieranie alternatywnych tras podróży.