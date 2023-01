Czterogwiazdkowy hotel z basenem z termalną wodą leczniczą wybuduje Uzdrowisko Cieplice. Wiemy, gdzie i kiedy przyjmie gości

Rocznie do Cieplic przyjeżdża około 13 tysięcy kuracjuszy

Na to czekają kuracjusze: basen, luksusowe pokoje, baza zabiegowa

Nowy hotel w Jeleniej Górze-Cieplicach

Do tej inwestycji w Uzdrowisku Cieplice przymierzali się od dawna. Pandemia przyhamowała plany inwestycyjne. Teraz nadeszła pora, by do nich powrócić. Gotowy jest projekt, jest pozwolenie na budowę, zapewnione finansowanie przez właściciela — KGHM P.M. Plac, na którym stanie hotel przy ul. Marysieńki Sobieskiej jest już ogrodzony.

Zobacz tutaj, gdzie stanie hotel

Wkrótce przez Uzdrowisko Cieplice zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę. Powinien być znany w lutym tego roku. Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na postawienie hotelu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi goście pojawią się w nowym obiekcie w Jeleniej Górze- Cieplicach w drugiej połowie 2024 roku.