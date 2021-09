Czy tutaj ukryty jest skarb III Rzeszy? Ponoć można spotkać jego strażnika na zboczu Sępiej Góry w Świeradowie- Zdroju

Bad Flinsberg, bo tak przed 1946 roku nazywał się Świeradów Zdrój, kryje sporo tajemnic. Jedną z nich jest skarb, który najprawdopodobniej został ukryty gdzieś na Sępiej Górze, wzniesieniu nad miastem o wysokości 828 m n.p.m.

Skarb III Rzeszy na zboczu Sępiej Góry

Podobno w roku 1941 do tej górskiej miejscowości przyjechało kilkanaście ciężarówek z okolic Brna wyładowanych ciężkimi skrzyniami z nieznaną zawartością. Więźniowie, którzy pracowali przy ukryciu skarbu i którym udało się uciec, twierdzili, że skrzynie zakopano bardzo głęboko i starannie gdzieś na Sępiej Górze. Pomimo, iż nie wiedzieli dokładnie, gdzie zostali przywiezieni, widzieli po drodze tablicę z napisem „Flinsberg”, a na szczyt góry, na której tajemniczy skarb został zakopany, wiodły tory kolejowe, którymi transportowane były skrzynie.

Sępia Góra położona jest nad dawnym dworcem kolejowym, co mogłoby wskazywać, że skarb III Rzeszy faktycznie został na niej ukryty. W zeznaniach świadków zgodnie wskazywane jest do izerskie wzniesienie, ale śledztwo, które było prowadzone w tej sprawie zakończyło się bez rezultatów. Poszukiwania prowadzone były w kilku wskazanych miejscach, a cała góra do tej pory nie została przeszukana.