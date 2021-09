Damski bokser z Jeleniej Góry znęcał się przez wiele miesięcy nad żoną. Groził jej śmiercią

Wstąp do jeleniogórskiej policji i zarabiaj na start 3880 zł. Nabór już 15 września. Jakie wymagania trzeba spełnić?

Kolejny nabór do jeleniogórskiej policji już 15 września. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Sprawdź jakie są wymagania dotyczące przyszłych funkcjonariuszy.