Darmowe seanse filmowe w Kinie LOT w Jeleniej Górze!

Kino LOT zaprasza na trzy bezpłatne seanse w dniach 7-9 maja o godz. 18:00. Filmy, które będzie można zobaczyć walczą o Nagrodę Publiczności LUX. Nagroda ta ustanowiona 14 lat temu miała ożywiać debatę na temat integracji i wspierać dystrybucję europejskiego kina.

W 2020 roku zmieniono jej formułę, tak by zaangażować społeczność widzów z całej Europy. Parlament Europejski wraz z European Film Academy oraz we współpracy z Komisją Europejską i Europa Cinemas stworzyli nową Nagroda Publiczności LUX. Nominowane do niej filmy poruszają aktualne kwestie polityczne i społeczne, zachęcając do dyskusji o europejskich wartościach.

W proces wyboru zwycięzcy, oprócz posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego, zaangażowana jest także publiczność. Nagrodę otrzyma film, który uzyska najwięcej głosów w otwartym plebiscycie.

W tym roku zobaczyć możemy trzy produkcję: animację “Przeżyć” duńskiego reżysera Jonasa P. Rasmussena, film “Wielka Wolność” Sebastiana Meise oraz “Aida” bośniackiej reżyserki Jasmili Žbanić. Bilety są do odbioru w kasie kina LOT w Jeleniej Górze.