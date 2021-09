Dinozaury jak prawdziwe. W Szklarskiej Porębie spędzisz rodzinny czas w towarzystwie prehistorycznych gadów

Dinozaury na wyciągnięcie ręki

Kolejną atrakcją jest piaskownica T-rex. Pod złocistym piaskiem można napotkać na szkielety dinozaurów. To wspaniała sposobność, aby zostać archeologiem i odkryć coś niesamowitego. Oczywiście tradycyjnych grabek, wiaderek i łopatek też nie brakuje.

Trzeba przyznać, że miejsce to jest idealne na wycieczkę całą rodziną. Leśny teren skrywa wiele prehistorycznych tajemnic, a olbrzymie dinozaury ukrywają się wśród drzew. Jedną z głównych atrakcji parku jest ścieżka edukacyjna na której znajdują się rekonstrukcje kilkudziesięciu naturalnej wielkości dinozaurów. Tropem dinozaurów można przejść przez 500 mln lat ziemi i odbyć przyjemną lekcję historii. Sceneria pięknego lasu ze starymi drzewami, naturalnymi blokami skalnymi oraz bujną roślinnością pozwoli poczuć klimat sprzed milionów lat.

Park linowy, plac zabaw i galeria iluzji

Emocji na pewno nie zabraknie. Park linowy cieszy się sporym zainteresowaniem wśród najmłodszych amatorów wyzwań i adrenaliny. „MAŁPI GAJ” to park linowy o długości ok. 100 m. Na trasie parku znajduje się 14 platform z domkami zamontowanymi na drzewach a pomiędzy nimi są rozpięte na stalowych linach różne przeszkody otoczone siatkami asekuracyjnymi. Domki oraz przeszkody umieszczone są na wysokości od 0,7 do 3-ch metrów nad ziemią. Całkowite bezpieczeństwo dzieci zapewniają siatki ochraniające przeszkody umożliwiają poruszanie się dzieci bez krępującego ruchy sprzętu alpinistycznego i bez obawy o upadek dziecka z wysokości.