Długi weekend w Jeleniej Górze (13-15.08). Zobacz co ciekawego dzieje się w mieście OPRAC.: Piotr Sobala

Nie wiesz co robić w weekend? My podpowiadamy i specjalnie dla was, przygotowaliśmy listę najciekawszych imprez czy wydarzeń, które odbywają się na terenie powiatu karkonoskiego. Nie zabranie klasycznych fajfów dla miłośników tańca, poszukiwaczy najcenniejszych rzeczy na giełdach i różnego rodzaju rowerowych atrakcji. Zbliżający się długi weekend będzie otoczony ciekawymi wydarzeniami.