Do 5 listopada będzie trwał remont linii kolejowej z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. Dla podróżnych jest komunikacja zastępcza

Odcinek linii kolejowej 311 z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby Górnej został zamknięty w lipcu. Spółki kolejowe wprowadziły na tej trasie komunikację zastępczą. Pociąg relacji Jakuszyce – Harrachow – Liberec jeździ bez mian, jak do tej pory. Linia kolejowa ze Szklarskiej Poręby-Górnej do granicy państwa i dalej przez Czechy nie jest remontowana.

Komunikacja zastępcza na trasie do Szklarskiej Poręby Górnej

Na dworcu w Jeleniej Górze podróżni przesiadają się do autobusów. Rozwożą one ludzi do stacji znajdujących się na odcinku do Szklarskiej Poręby Górnej. W celu usprawnienia komunikacji zastępczej, część autobusów jedzie bezpośrednio do końcowej stacji na linii kolejowej 311 oraz analogicznie w drugą stronę – ze Szklarskiej Poręby Górnej prosto do stacji kolejowej Jelenia Góra.

Przewoźnicy, a jest ich trzech – Koleje Dolnośląskie, PolRegio oraz Intercity ustawiły przed dworcami widoczne przystanki dla autobusów. Choć komunikacja zastępcza odbywa się sprawnie, to dla rodzin podróżujących z dziećmi, wózkiem i walizkami, może być uciążliwa.

Remont miał zakończyć się pod koniec października. Termin przesunięto do 5 listopada.