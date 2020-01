Do serca przytul psa! Najlepiej ze schroniska! Te pyszczki czekają na Ciebie w Przylasku! [GALERIA]

Uroczy maluch czeka na nowy odpowiedzialny dom :) Chłopczyk ma na imię Sprajt i ma około 4 miesięcy :) Najpewniej będzie średniej wielkości. Sprajt do Schroniska Przylasek przybył 22.12.2019 roku z Nowogrodźca. Obowiązuje wizyta przedadopcyjna. Nie wydamy Sprajta do mieszkania na dworze. Zapraszamy codziennie w godzinach od 12 do 17. Więcej infomacji odnośnie adopcji można uzyskać pod numerem telefonu 600 044 362 :)