Dobiega końca remont XIX -wiecznego tunelu w Trzcińsku. Z Jeleniej Góry do Wrocławia dojedziemy szybciej (ZDJECIA)

Remont tunelu w Trzcińsku

Tunel koło Trzcińska, to obiekt z połowy XIX wieku, znajdujący się pod wzniesieniem Wzgórz Dziwiszowskich, kilkanaście kilometrów od Jeleniej Góry, na odcinku Janowice Wielkie – Wojanów (linia kolejowa Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, nr 274).

Oddany do użytku został w roku 1867, co czyni go jednym z najstarszych tuneli kolejowych w Polsce. Obiekt wykonany od samego początku jako dwutorowy, o długości 293 m. Był jednak zbyt wąski i przepisy nie pozwalały na to, by zmieściły się dwa pociągi. Trzeba było czekać, by przejechał ten z przeciwnej strony. To wydłużało podróż.

W marcu 2023 roku ruszyła przebudowa obiektu. Wewnątrz rozebrana została kamienna obudowa, którą zastąpiła mocniejsza i bardziej wytrzymała żelbetowa konstrukcja. Renowacja objęła ściany oporowe i odwodnienie. Wymienione zostały tory i sieć trakcyjna.