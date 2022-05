Dom bez pozwolenia na budowę? W Jeleniej Górze wybudujesz 35m2 za 187 000 zł. Zobacz wnętrza Paulina Gadomska

Tak może wyglądać Twój mały domek, w którym będziesz spędzać wakacje lub mieszkać. 35 m2 to przestrzeń niewielka dla czteroosobowej rodziny, ale dla pary lub singli może to być idealne miejsce do życia i odpoczynku. Zobacz dom bez pozwolenia na budowę, którego budowa kosztuje 187 000- 253 000 zł. Zobaczcie!