Duma Jeleniej Góry odzyska swój blask? Hotel Sudety ma nowego właściciela, który planuje jego metamorfozę

Wielopiętrowy, nowoczesny, prestiżowy hotel Sudety w Jeleniej Górze był obiektem spełniającym najwyższe standardy w latach 90- tych. Wysokie ceny nie odstraszały klientów, a hotel cieszył się sporą popularnością. Wszystko wskazywało na to, że będzie to miejsce idące z duchem czasu. Po splendorze nic już nie zostało. Hotel straszy mieszkańców i turystów Jeleniej Góry.

Jest jednak nadzieja dla tego miejsca. Jak informuje prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak, nowy właściciel hotelu „Sudety” przy ul. Krakowskiej podjął intensywnie działania zmierzające do głębokiego remontu tego obiektu.

- Lokalizacja obiektu zmusza do dodatkowych konsultacji, nie tylko z urzędem konserwatora zabytków, ale też – ze względu na bliskość lotniska i planowaną wysokość hotelu – do uzgodnień z urzędem lotniczym, by ruch lotniczy w tym rejonie był w pełni bezpieczny. Prace przy tych konsultacjach są już bardzo zaawansowane- komentuje prezydent.